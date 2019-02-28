28 февраля. Mossovetinfo.ru – Для новой трамвайной линии, которая соединит районы Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное построят многопролетную эстакаду, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.
Эстакада, протяженностью в 1 километр, будет расположена в районах Чертаново Южное и Бирюлево Западное. Эстакада позволит обеспечить движение трамвая через железнодорожные пути Курского направления.
На эстакаде будет расположена остановка «Покровское». Зайти на остановку пассажиры смогут через две башни, в которых будут расположены лифты и лестницы. Кроме того, параллельно трамвайным путям по эстакаде пройдет автодорога, которая обеспечит движение транспорта на улице Подольских курсантов. С трамвайными путями ее соединят переходы.
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