30 апреля. Mossovetinfo.ru – «Мострансавто» 9 мая предоставит бесплатные автобусы для ветеранов, сообщается на официальном сайте компании.



Для бесплатных поездок ветеранов выделено несколько автобусов марки «Луидор-2250DS». 9 мая ветераны и их сопровождающие смогут передвигаться по выбранным маршрутам в Московской области, посетить памятники и мемориалы, проехать по местам боевой славы или навестить боевых товарищей, проживающих в другом городе.