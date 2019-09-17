Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     17.09.2019 10:30

МЦК с начала 2019 года перевезло 100 миллионов пассажиров

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  МЦК  рекорды 

17 сентября, Mossovetinfo.ru – С начала 2019 года поезда «Ласточка» перевезли по МЦК 100 миллионов пассажиров, сообщается в микроблоге московского метрополитена в Twitter.

Рекорд по количеству перевезенных за день пассажиров был установлен 3 апреля 2019 года. В этот день услугами МЦК воспользовались 561 956 человек.

Пассажиропоток на МЦК превзошел все экспертные прогнозы и ежегодно растет. С момента запуска поезда «Ласточка» перевезли по МЦК 364 миллиона пассажиров.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
МЦК  рекорды 

Возврат к списку

Лента новостей

10:30 Город (Москва и область) МЦК с начала 2019 года перевезло 100 миллионов пассажиров

10:07 Другое Александр Кокорин в тюрьме подписал новый контракт с «Зенитом»

09:44 Происшествия Кокорин и Мамаев вышли на свободу

09:18 Другое Названы крупнейшие частные компании России

09:00 Город (Москва и область) В десяти московских парках можно будет привить от бешенства домашних животных

Актуальные материалы

15:18 Власть Бунимович попросил городские СМИ подумать о городе и не искать «шпильки у оппозиции»

08:23 Город (Москва и область) Парки Москвы подготовили для горожан осеннюю программу

12:11 Общество Резкие колебания атмосферного давления ожидаются в Москве на неделе 16-22 сентября

09:10 Город (Москва и область) Какие улицы перекрыты в Москве 14 и 15 сентября

21:08 Город (Москва и область) Подведены конкурса ландшафтного дизайна «Цветочный джем»

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru