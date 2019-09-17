17 сентября, Mossovetinfo.ru – С начала 2019 года поезда «Ласточка» перевезли по МЦК 100 миллионов пассажиров, сообщается в микроблоге московского метрополитена в Twitter.



Рекорд по количеству перевезенных за день пассажиров был установлен 3 апреля 2019 года. В этот день услугами МЦК воспользовались 561 956 человек.



Пассажиропоток на МЦК превзошел все экспертные прогнозы и ежегодно растет. С момента запуска поезда «Ласточка» перевезли по МЦК 364 миллиона пассажиров.