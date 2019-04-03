3 апреля. Mossovetinfo.ru – «Музей Победы» на Поклонной горе впервые станет площадкой Московского международного кинофестиваля, сообщает пресс-служба музея.
В рамках кинофестиваля в музее пройдут ретропоказы, посвященные 100-летию ВГИКа. Зрители увидят фильм Тенгиза Абуладзе «Мольба», снятый в 1961 году, а также фильм Лидии Бобровой «Ой, вы, гуси», снятый в 1991 году. Кроме того, пройдут показы короткометражных фильмов, созданных вгиковцами.
Также в рамках фестиваля в музее пройдут показы новых фильмов: «Медный всадник России» режиссера Василия Ливанова и «Я подарю тебе победу» Арсена Агаджаняна.
41-й Московский международный кинофестиваль пройдет с 18 по 25 апреля.
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