3 апреля. Mossovetinfo.ru – «Музей Победы» на Поклонной горе впервые станет площадкой Московского международного кинофестиваля, сообщает пресс-служба музея.



В рамках кинофестиваля в музее пройдут ретропоказы, посвященные 100-летию ВГИКа. Зрители увидят фильм Тенгиза Абуладзе «Мольба», снятый в 1961 году, а также фильм Лидии Бобровой «Ой, вы, гуси», снятый в 1991 году. Кроме того, пройдут показы короткометражных фильмов, созданных вгиковцами.



Также в рамках фестиваля в музее пройдут показы новых фильмов: «Медный всадник России» режиссера Василия Ливанова и «Я подарю тебе победу» Арсена Агаджаняна.



41-й Московский международный кинофестиваль пройдет с 18 по 25 апреля.