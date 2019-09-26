26 сентября. Mossovetinfo.ru – В отреставрированных усадьбах на территории Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина будет создан музейный городок, сообщается на портале mos.ru.
Музейный городок разместится в усадьбах князей Вяземских, Долгоруковых, Голицыных, братьев Сутуловых. Все они являются памятниками архитектуры федерального и регионального значения. Перед размещением объектов музейного городка, усадьбы будут отреставрированы.
Общая площадь музейного городка составит 5,71 гектара. Там разместятся Дом текста, в котором разместят фонды научной библиотеки ГМИИ имени Пушкина, галерея искусств старых мастеров, галерея искусства импрессионистов и постимпрессионистов, а также Депозитарно-реставрационный и выставочный центр.
Кроме того, за счет средств Адресной инвестиционной программы будет проведена комплексная реставрация главного здания ГМИИ имени Пушкина.
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