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Город (Москва и область)     26.09.2019 17:01

Музейный городок будет создан на территории ГМИИ имени Пушкина

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Теги:  музеи  ГМИИ имени Пушкина  музейный городок 

26 сентября. Mossovetinfo.ru – В отреставрированных усадьбах на территории Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина будет создан музейный городок, сообщается на портале mos.ru.

Музейный городок разместится в усадьбах князей Вяземских, Долгоруковых, Голицыных, братьев Сутуловых. Все они являются памятниками архитектуры федерального и регионального значения. Перед размещением объектов музейного городка, усадьбы будут отреставрированы.

Общая площадь музейного городка составит 5,71 гектара. Там разместятся Дом текста, в котором разместят фонды научной библиотеки ГМИИ имени Пушкина, галерея искусств старых мастеров, галерея искусства импрессионистов и постимпрессионистов, а также Депозитарно-реставрационный и выставочный центр.

Кроме того, за счет средств Адресной инвестиционной программы будет проведена комплексная реставрация главного здания ГМИИ имени Пушкина.


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Карта места

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Теги: 
музеи  ГМИИ имени Пушкина  музейный городок 

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