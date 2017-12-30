30 декабря. Mossovetinfo.ru – Мужчина 1988 года рождения был зарезан во время корпоратива в Москве, сообщает телеканал РЕН ТВ.



Убийство произошло 29 декабря. Сообщается, что тело погибшего было обнаружено в одном из павильонов на ВДНХ, где отмечался корпоратив. Во время празднования между сотрудниками произошел конфликт. В результате мужчина получил колото-резанные ранения, от которых скончался на месте. Еще один сотрудник с ножевыми ранениями был доставлен в больницу в состоянии алкогольного опьянения.



По факту убийства возбуждено уголовное дело.