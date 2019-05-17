17 мая. Mossovetinfo.ru – «Летняя сцена», на которой еженедельно будут проходить выступления молодых музыкантов, откроется в Парке Горького с 18 мая, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Площадка будет расположена неподалеку от Галицинского пруда и Пушкинской набережной. Выступления будут проходить по пятницам, субботам и воскресеньям, выступать будут музыкальные коллективы самой разной направленности – от электронной музыки до джаза. Выступления будут проходить до конца сентября. Вход на все концерты будет свободным.
По пятницам концерты будут начинаться в 19:00 или в 20:00, в субботу и воскресенье раньше, в зависимости от формата концерта. Вход на все концерты будет свободным.
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