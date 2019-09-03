3 сентября. Mossovetinfo.ru – Грандиозный музыкальный фестиваль «Наши в городе» пройдет на проспекте Академика Сахарова в рамках празднования Дня города, сообщает пресс-служба организатора фестиваля радиостанции «Наше радио».
В рамках фестиваля 7 и 8 сентября с 12:00 и до вечера на сцене будут выступать популярные российские группы, как те, которые уже стали легендами, так и современные актуальные исполнители.
Среди участников фестиваля Гарик Сукачев, Александр Ф. Скляр и «Ва-Банк», «Несчастный случай», «Ундервуд», «Ария», «СерьГа», Валерий Сюткин, «Альянс», «Zdob Si Zdub», Вадим Самойлов, «Секрет», «Наив» и другие исполнители.
Вход на фестиваль бесплатный.
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