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Город (Москва и область)     03.09.2019 14:11

Музыкальный фестиваль «Наши в городе» пройдет на проспекте Сахарова 7 и 8 сентября

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Теги:  День города  фестивали  концерты 

3 сентября. Mossovetinfo.ru – Грандиозный музыкальный фестиваль «Наши в городе» пройдет на проспекте Академика Сахарова в рамках празднования Дня города, сообщает пресс-служба организатора фестиваля радиостанции «Наше радио».

В рамках фестиваля 7 и 8 сентября с 12:00 и до вечера на сцене будут выступать популярные российские группы, как те, которые уже стали легендами, так и современные актуальные исполнители.

Среди участников фестиваля Гарик Сукачев, Александр Ф. Скляр и «Ва-Банк», «Несчастный случай», «Ундервуд», «Ария», «СерьГа», Валерий Сюткин, «Альянс», «Zdob Si Zdub», Вадим Самойлов, «Секрет», «Наив» и другие исполнители.

Вход на фестиваль бесплатный.


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Карта места

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Теги: 
День города  фестивали  концерты 

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