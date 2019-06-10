10 июня. Mossovetinfo.ru – Управление собственной безопасности и прокуратура начали проверку по делу журналиста Ивана Голунова, сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель главы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.
Меркачева отметила, что полиция и прокуратура будут действовать «рука об руку», однако результаты проверки пока неизвестны, возможно потому, что «прошло мало времени». Кроме того, Меркачева допустила, что в результате полиция признает свои ошибки.
Журналист издания «Медуза» Иван Голунов был задержан полицией 6 июня. В его рюкзаке было обнаружено наркотическое вещество метилэфедрон. Впоследствии, при обыске в квартире Голунова был обнаружен кокаин. Сам журналист заявил, что наркотики ему были подброшены, а также о том, что в ходе задержания он был избит. Позднее Голунову предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков.
В субботу, 8 июня Никулинский районный суд Москвы избрал Голунову меру пресечения в виде домашнего ареста, отказав следствию и прокуратуре в задержании журналиста.
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