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Город (Москва и область)     30.04.2019 13:18

МВД опровергло информацию о задержании полицейских по делу о мошенничестве в страховой сфере

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Теги:  МВД  задержание  опровержение 

30 апреля. Mossovetinfo.ru – Информация о задержании 40 сотрудников полиции и прокуратуры в рамках расследования дела о мошенничестве не соответствует действительности, сообщается на официальном сайте московского управления МВД.

Сообщается, что в рамках расследования дела о мошенничестве в сфере страхования столичными полицейскими было задержано 12 человек, среди которых нет сотрудников полиции и прокуратуры.

Московское управление МВД обратилось к представителям СМИ с просьбой проверять информацию перед публикацией.


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Теги: 
МВД  задержание  опровержение 

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