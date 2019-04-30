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Город (Москва и область)
30.04.2019, 13:56
Роспотребнадзор сообщил о мерах против клещевых инфекционных заболеваний
30 апреля. Mossovetinfo.ru – Роспотребнадзор с 13 марта проводит профилактические меры по предотвращению заболеваний, передающихся с укусами клещей, сообщается на официальном сайте московского упра...
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Город (Москва и область)
30.04.2019, 13:18
МВД опровергло информацию о задержании полицейских по делу о мошенничестве в страховой сфере
30 апреля. Mossovetinfo.ru – Информация о задержании 40 сотрудников полиции и прокуратуры в рамках расследования дела о мошенничестве не соответствует действительности, сообщается на официальном са...
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Город (Москва и область)
30.04.2019, 12:31
«Мострансавто» 9 мая предоставит бесплатные автобусы для ветеранов
30 апреля. Mossovetinfo.ru – «Мострансавто» 9 мая предоставит бесплатные автобусы для ветеранов, сообщается на официальном сайте компании. Для бесплатных поездок ветеранов выделено несколько ...