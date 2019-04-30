30 апреля. Mossovetinfo.ru – Информация о задержании 40 сотрудников полиции и прокуратуры в рамках расследования дела о мошенничестве не соответствует действительности, сообщается на официальном сайте московского управления МВД.



Сообщается, что в рамках расследования дела о мошенничестве в сфере страхования столичными полицейскими было задержано 12 человек, среди которых нет сотрудников полиции и прокуратуры.



Московское управление МВД обратилось к представителям СМИ с просьбой проверять информацию перед публикацией.