Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     05.09.2019 15:23

На 1 сентября в Москве привиты 65% детей

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  дети  прививки  здравоохранение 

5 сентября. Mossovetinfo.ru – На 1 сентября своевременно, в сроки, определенные национальным календарем, в Москве привито 65% детей, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя департамента здравоохранения Москвы Андрея Старшинина.

К 1 сентября в Москве привиты 1 миллион 250 тысяч детей. Еще 473 тысячи детей (или 24,6%) были привиты позже установленного срока. При этом родители более 170 тысяч детей (9%) отказались от прививок.

Старшинин также уточнил, что от прививок против кори отказались родители 88 тысяч детей, от прививок против краснухи – 100 тысяч, от прививок против коклюша – около 94 тысяч.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
дети  прививки  здравоохранение 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

16:29 Город (Москва и область) «Яндекс» планирует в 2023 году начать массовые пассажирские перевозки на беспилотных автомобилях

15:23 Город (Москва и область) На 1 сентября в Москве привиты 65% детей

13:57 Город (Москва и область) Около 10% семей воспользовались правом на покупку дополнительных площадей по реновации

12:48 В мире Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной будет масштабным - Путин

12:35 Город (Москва и область) Мэрия Москвы не согласовала акцию оппозиции 14 сентября

Актуальные материалы

08:47 Общество Какие музеи в Москве будут работать бесплатно в День города

19:28 Происшествия Прокуратура попросила 6 лет колонии для мужчины, который призывал к насилию в отношении детей правоохранителей

10:40 Город (Москва и область) Москва полностью готова к отопительному сезону - власти

10:32 Общество Где в Москве бесплатно сделать прививку от гриппа

09:17 Город (Москва и область) Участок Филевской линии метро закрыт до 2 сентября

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru