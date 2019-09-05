5 сентября. Mossovetinfo.ru – На 1 сентября своевременно, в сроки, определенные национальным календарем, в Москве привито 65% детей, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя департамента здравоохранения Москвы Андрея Старшинина.



К 1 сентября в Москве привиты 1 миллион 250 тысяч детей. Еще 473 тысячи детей (или 24,6%) были привиты позже установленного срока. При этом родители более 170 тысяч детей (9%) отказались от прививок.



Старшинин также уточнил, что от прививок против кори отказались родители 88 тысяч детей, от прививок против краснухи – 100 тысяч, от прививок против коклюша – около 94 тысяч.