Другие материалы
-
Город (Москва и область)
05.09.2019, 16:29
«Яндекс» планирует в 2023 году начать массовые пассажирские перевозки на беспилотных автомобилях
5 сентября. Mossovetinfo.ru – В 2023 году компания «Яндекс» планирует начать в мегаполисах массовые пассажирские перевозки на беспилотных автомобилях, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-служ...
-
Город (Москва и область)
05.09.2019, 15:23
На 1 сентября в Москве привиты 65% детей
5 сентября. Mossovetinfo.ru – На 1 сентября своевременно, в сроки, определенные национальным календарем, в Москве привито 65% детей, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя депа...
-
Город (Москва и область)
05.09.2019, 13:57
Около 10% семей воспользовались правом на покупку дополнительных площадей по реновации
5 сентября. Mossovetinfo.ru – В рамках программы реновации жилья 10% семей воспользовались правом на покупку дополнительных квадратных метров, сообщает пресс-служба департамента градостроительной п...