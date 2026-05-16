21.05.2026 09:59

На 45% снизилось за год в Москве снизилось количество ДДУ с привлечением займов - Росреестр

21 мая — Mossovetinfo.ru — В апреле 2026 года Управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 2 435 договоров участия в долевом строительстве с привлечением кредитных средств, При этом в годовом выражении показатель снизился на 45% к апрелю прошлого года (4 393 ДДУ), - сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) по Москве. В то же время за месяц (2 222 ДДУ в марте) показатель увеличился на 10%.

Доля таких договоров от общего числа зарегистрированных первичных договоров в апреле составила 36%.

«Апрель незначительно превзошел март как по количественному показателю зарегистрированных первичных договоров с привлечением кредитных средств – на 213 ДДУ, так и по их доле в общей структуре оформленных ДДУ, поднявшись на 0,6%. Тем не менее, в сравнении с прошлыми периодами показатель уступает результатам последних 5 лет», — комментирует Дарья Кудинова, заместитель руководителя Управления Росреестра по Москве.

Отмечается, что в январе-апреле 2026 года в Москве зарегистрировано 11 468 ДДУ с привлечением кредитных средств. К аналогичному периоду прошлого года (16 879 ДДУ) наблюдается снижение числа оформленных сделок с ипотекой на первичном рынке недвижимости на 32%, при этом доля таких договоров за 4 месяца практически не изменилась (+1%) и составила 43%.

Ранее, 18 мая, вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что строительный рынок живет за счет денег дольщиков, а изменения в правилах выдачи семейной ипотеки снизят объемы ипотечного кредитования, это ударит по строительному рынку и приведет к рискам для отрасли.

