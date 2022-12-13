На 5,9% в ноябре снизилось количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве - Росреестр

13 декабря.Mossovetinfo.ru - На 5,9% в ноябре 2022 года по сравнению с октябрем снизилось количество регистраций прав на вторичном рынке жилой недвижимости в Москве, сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по Москве.



«На вторичном рынке столичной недвижимости в ноябре 2022 года зарегистрировано 10 тыс. 829 договоров купли-продажи (мены) жилья, что на 5,9% меньше показателя предыдущего месяца (11 тыс. 505)», - говорится в сообщении.



В то же время в Росреестре отметили, что на протяжении последних пяти лет в ноябре прослеживалась тенденция к снижению показателей по отношению к октябрю в среднем на 5,6%.



Также в Росреестре сообщили, что количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве за 11 месяцев 2022 года упало в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 21% - до 118,6 тысячи.