На D3 внесены изменения в расписание из-за сложных погодных условий - Дептранс

13 декабря — Mossovetinfo.ru — "На D3 внесены изменения в расписание из-за сложных погодных условий. Между некоторыми рейсами увеличен интервал. Принимаем меры для восстановления штатного интервала между поездами", - сообщает Дептранс Москвы в своем телеграм-канале 13 декабря в 6:42 МСК.