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Город (Москва и область)     13.12.2023 07:04

На D3 внесены изменения в расписание из-за сложных погодных условий - Дептранс

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Теги:  D3  МЦД-3  электрички  Раменское - Зеленоград  интервалы  расписание  изменение  Дептранс 

13 декабря — Mossovetinfo.ru — "На D3 внесены изменения в расписание из-за сложных погодных условий. Между некоторыми рейсами увеличен интервал. Принимаем меры для восстановления штатного интервала между поездами", - сообщает Дептранс Москвы в своем телеграм-канале 13 декабря в 6:42 МСК.

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Теги: 
D3  МЦД-3  электрички  Раменское - Зеленоград  интервалы  расписание  изменение  Дептранс 

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