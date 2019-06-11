11 июня. Mossovetinfo.ru – На девяти станциях МЦК пассажирам начали раздавать питьевую воду из-за жары, сообщается в официальном микроблоге московского метрополитена в Twitter.
Воду пассажирам раздают на станциях Автозаводская, Панфиловская, Бульвар Рокоссовского, Владыкино, Стрешнево, Локомотив, Андроновка, Окружная и Измайлово.
Пассажирам метро и МЦК начинают раздавать питьевую воду на станциях, на которых температура воздуха достигает 28 градусов тепла и держится на этом уровне 1,5 часа.
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