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Город (Москва и область)     11.06.2019 12:21

На девяти станциях МЦК пассажирам начали раздавать воду

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Теги:  МЦК  жара  раздача воды 

11 июня. Mossovetinfo.ru – На девяти станциях МЦК пассажирам начали раздавать питьевую воду из-за жары, сообщается в официальном микроблоге московского метрополитена в Twitter.

Воду пассажирам раздают на станциях Автозаводская, Панфиловская, Бульвар Рокоссовского, Владыкино, Стрешнево, Локомотив, Андроновка, Окружная и Измайлово.

Пассажирам метро и МЦК начинают раздавать питьевую воду на станциях, на которых температура воздуха достигает 28 градусов тепла и держится на этом уровне 1,5 часа.


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Карта места

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Теги: 
МЦК  жара  раздача воды 

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