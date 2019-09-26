26 сентября. Mossovetinfo.ru – На двух участках Северо-Восточной хорды изменился скоростной режим, сообщается в микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.
Теперь на участках СВХ от МКАД до Дмитровского шоссе и от Лосиноостровской улицы до МКАД разрешенная скорость увеличена с 60 до 80 километров в час.
Такое решение было принято в связи с тем, что да на данных участках нет наземных пешеходных переходов, есть разделительные барьеры, а в последние два года на этих участках не было смертельных ДТП.
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