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Город (Москва и область)     26.09.2019 12:04

На двух участках Северо-Восточной хорды изменился скоростной режим

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Теги:  ЦОДД  СВХ  скоростной режим 

26 сентября. Mossovetinfo.ru – На двух участках Северо-Восточной хорды изменился скоростной режим, сообщается в микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.

Теперь на участках СВХ от МКАД до Дмитровского шоссе и от Лосиноостровской улицы до МКАД разрешенная скорость увеличена с 60 до 80 километров в час.

Такое решение было принято в связи с тем, что да на данных участках нет наземных пешеходных переходов, есть разделительные барьеры, а в последние два года на этих участках не было смертельных ДТП.


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Карта места

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Теги: 
ЦОДД  СВХ  скоростной режим 

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