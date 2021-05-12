На Казанском направлении МЖД снизят стоимость проезда на электричках

12 мая. Mossovetinfo.ru — На Казанском направлении МЖД снизят стоимость поездки на электричках, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы.



В рамках пилотного проекта, который продлится до 2 июля, стоимость поездки с 20 станций Московской области до станций Сортировочная, Электрозаводская и Казанского вокзала будет такой же, как до станции Выхино.



Скидка будет работать как для разовых билетов «туда» и «туда-обратно», так и для абонементов «Ежедневно» на 10 дней, «На количество поездок» и «Выходного дня».



Целью проекта является разгрузка станции Выхино, а также открытие для пассажиров новых удобных маршрутов поездок до Москвы