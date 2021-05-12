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Город (Москва и область)     12.05.2021 10:04

На Казанском направлении МЖД снизят стоимость проезда на электричках

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Теги:  электрички  билеты  стоимость проезда 

12 мая. Mossovetinfo.ru — На Казанском направлении МЖД снизят стоимость поездки на электричках, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы.

В рамках пилотного проекта, который продлится до 2 июля, стоимость поездки с 20 станций Московской области до станций Сортировочная, Электрозаводская и Казанского вокзала будет такой же, как до станции Выхино.

Скидка будет работать как для разовых билетов «туда» и «туда-обратно», так и для абонементов «Ежедневно» на 10 дней, «На количество поездок» и «Выходного дня».

Целью проекта является разгрузка станции Выхино, а также открытие для пассажиров новых удобных маршрутов поездок до Москвы

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Карта места

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Теги: 
электрички  билеты  стоимость проезда 

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