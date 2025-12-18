 
Актуальные темы: переговоры
Город (Москва и область)     23.12.2025 19:49

На хлебозаводе «Звёздный» на 60 дней приостановлена работа рядя производств

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Роспотребнадзор  экспертиза  суд  хлебокомбинат  работа  приостановка 

23 декабря — Mossovetinfo.ru — Роспотребнадзор по г. Москве сообщил о приостановлении по решению суда и иску Роспотребнадзора деятельность трех производственных линий ООО «ХЛЕБНЫЙ ДОМ» на хлебозаводе «Звёздный» сроком на 60 суток из-за превышения уровня шума.

Ранее, 12 декабря 2025 года, были опечатаны: линия производства «Пиццы»; линия производства «Багет»; цех формового хлеба; склад № 32.

Сообщаете, что граждане близлежащих домов жаловались на постоянный шум в дневное и ночное время от работы технологического оборудования хлебозавода «Звёздный».

Территориальным отделом Роспотребнадзора были проведены профилактические мероприятия, выданы рекомендации, в которых предложено усилить контроль за соблюдением требований санитарного законодательства. Однако жалобы граждан продолжили поступать. Также 8 декабря 2025 года проведена внеплановая выездная проверка, согласованная с Прокуратурой города Москвы, с назначением экспертизы уровней шума силами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве». Для определения источников формирования шума проведены замеры с поэтапным включением и выключением работы оборудования линии производства «Пиццы», линии производства «Баггет», цеха формового хлеба, холодильного оборудования складских помещений.

Устранение нарушений и исполнение решения суда остаются на контроле территориального отдела Управления Роспотребнадзора по г. Москве в СВАО.

Предприятие было построено в 1936 году. В апреле 2005 года контрольный пакет акций приобрела финская компания, на предприятии стал возможен современный инновационный процесс. В ноябре 2021 года Мэр Москвы Сергей Собянин присвоил статус промышленного комплекса хлебозаводу. После начала СВО на предприятии сменился собственник.

На предприятии трудятся 705 человек. Завод производит хлебобулочные изделия (формовой хлеб, батоны и подовый хлеб, сдобу) и замороженные продукты (тесто, багеты, лепешки, пиццу, рустикальный хлеб). Ежедневный выпуск продукции в 2021 году составлял 144 тонны (в месяц — свыше четырех тысяч тонн).

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Роспотребнадзор  экспертиза  суд  хлебокомбинат  работа  приостановка 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

19:49 Город (Москва и область) На хлебозаводе «Звёздный» на 60 дней приостановлена работа рядя производств

15:51 Власть Путин на встрече с Генпрокурором призвал всё сделать для защиты прав и законных интересов граждан

07:00 Город (Москва и область) До 11 градусов мороза прогнозируют в Москве во вторник, 23 декабря - Гидрометцентр

19:16 Происшествия Гибель начальника управления Генштаба ВС РФ Сарварова является страшным убийством - Песков

18:48 В России План по реализации Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года утвердило Правительство

Актуальные материалы

15:08 В мире Путин заявил о готовности к «непростым решениям», компромиссам по мирному плану Трампа, США

10:56 В мире Венесуэла обратилась в СБ ООН с просьбой экстренного заседания из-за агрессии США

12:14 Мнения Кремль: обновленная Стратегия нацбезопасности США - залог переговоров по Украине

21:38 Мнения Путин: «мессенджеры – Telegram и так далее – используются для того, чтобы как-то влиять на молодёжную среду»

00:50 Мнения Трамп: встреча американской делегации с Путиным в Москве прошла хорошо

06:03 Общество В ОП РФ объяснили, что делать покупателям при возврате квартиры по схеме Долиной – РИА Новости

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru