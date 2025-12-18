На хлебозаводе «Звёздный» на 60 дней приостановлена работа рядя производств

23 декабря — Mossovetinfo.ru — Роспотребнадзор по г. Москве сообщил о приостановлении по решению суда и иску Роспотребнадзора деятельность трех производственных линий ООО «ХЛЕБНЫЙ ДОМ» на хлебозаводе «Звёздный» сроком на 60 суток из-за превышения уровня шума.



Ранее, 12 декабря 2025 года, были опечатаны: линия производства «Пиццы»; линия производства «Багет»; цех формового хлеба; склад № 32.



Сообщаете, что граждане близлежащих домов жаловались на постоянный шум в дневное и ночное время от работы технологического оборудования хлебозавода «Звёздный».



Территориальным отделом Роспотребнадзора были проведены профилактические мероприятия, выданы рекомендации, в которых предложено усилить контроль за соблюдением требований санитарного законодательства. Однако жалобы граждан продолжили поступать. Также 8 декабря 2025 года проведена внеплановая выездная проверка, согласованная с Прокуратурой города Москвы, с назначением экспертизы уровней шума силами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве». Для определения источников формирования шума проведены замеры с поэтапным включением и выключением работы оборудования линии производства «Пиццы», линии производства «Баггет», цеха формового хлеба, холодильного оборудования складских помещений.



Устранение нарушений и исполнение решения суда остаются на контроле территориального отдела Управления Роспотребнадзора по г. Москве в СВАО.



Предприятие было построено в 1936 году. В апреле 2005 года контрольный пакет акций приобрела финская компания, на предприятии стал возможен современный инновационный процесс. В ноябре 2021 года Мэр Москвы Сергей Собянин присвоил статус промышленного комплекса хлебозаводу. После начала СВО на предприятии сменился собственник.



На предприятии трудятся 705 человек. Завод производит хлебобулочные изделия (формовой хлеб, батоны и подовый хлеб, сдобу) и замороженные продукты (тесто, багеты, лепешки, пиццу, рустикальный хлеб). Ежедневный выпуск продукции в 2021 году составлял 144 тонны (в месяц — свыше четырех тысяч тонн).