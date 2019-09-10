9 сентября. Mossovetinfo.ru – Новая станция Аменьевская появится на Киевском направлении МЖД, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на главного архитектора столицы Сергея Кузнецова.
Новый остановочный пункт будет построен на перегоне между станциями Матвеевская и Очаково. Новая станция будет состоять из трех платформ длиной 300 метров, оборудованных навесами, кассового зала и пункта охраны с турникетами. На выходах со станции предусмотрены лестницы и эскалаторы, для маломобильных пассажиров предусмотрен лифт.
Через подземный переход пассажиры смогут со станции Аменьевская сразу попасть на станцию «Аменьевское шоссе» Большой Кольцевой линии метро.
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