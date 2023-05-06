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Город (Москва и область)
08.05.2023, 11:28
На Кольцевой линии метро Москвы по часовой стрелке временно увеличены интервалы - 8 мая 11.22
8 мая, 11:22 - Mossovetinfo.ru - Из-за человека на пути на Кольцевой линии метро Москвы по часовой стрелке временно увел...
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Город (Москва и область)
07.05.2023, 09:04
С 16 часов 9 мая 2023 года из-за перекрытий автобусы 29 маршрутов в Москве могут задерживаться
7 мая, Mossovetinfo.ru - Автобусы 29 маршрутов в Москве могут задерживаться с 16:00 9 мая до окончания перекрытий, сообщил...
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Город (Москва и область)
06.05.2023, 19:15
Перекрытие дорог 7 мая 2023 года в Москве (место, время, схемы)
6 мая. Mossovetinfo.ru - 7 мая на ряде улиц в Москве, преимущественно в центре города, будет закрыт проезд и изменится р...