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Город (Москва и область)     08.05.2023 11:28

На Кольцевой линии метро Москвы по часовой стрелке временно увеличены интервалы - 8 мая 11.22

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Теги:  метро  сбой  график 

8 мая, 11:22 - Mossovetinfo.ru - Из-за человека на пути на Кольцевой линии метро Москвы по часовой стрелке временно увеличены интервалы - -движение вводится в график - сообщили в Telegram-канале городские службы.

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Карта места

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Теги: 
метро  сбой  график 

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