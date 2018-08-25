На Кутузовском, Б.Дорогомиловской в субботу 25 августа появятся временные выделенные полосы

25 августа. Mossovetinfo.ru – Временные выделенные полосы для организации приоритета передвижения общественного транспорта будут работать в субботу, 25 августа 2018 г. на Кутузовском проспекте, ул. Большая Дорогомиловская и на участке Мичуринского проспекта, из-за закрытия участка Калининско-Солнцевской линии метрополитена. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД).



ЦОДД убедительно просит автомобилистов не выезжать на выделенные полосы и не мешать работе общественного транспорта.



Закрытие станций «Парк Победы», «Минская», «Ломоносовский проспект», «Раменки» проводится для обеспечения ввода в эксплуатацию нового участка Калининско-Солнцевской линии от станции «Раменки» до станции «Рассказовка».