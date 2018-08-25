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Город (Москва и область)     25.08.2018 08:43

На Кутузовском, Б.Дорогомиловской в субботу 25 августа появятся временные выделенные полосы

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Теги:  Кутузовский проспект  выделенные полосы  метро  закрытие  транспорт  приоритет 

25 августа. Mossovetinfo.ru – Временные выделенные полосы для организации приоритета передвижения общественного транспорта будут работать в субботу, 25 августа 2018 г. на Кутузовском проспекте, ул. Большая Дорогомиловская и на участке Мичуринского проспекта, из-за закрытия участка Калининско-Солнцевской линии метрополитена. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД).

ЦОДД убедительно просит автомобилистов не выезжать на выделенные полосы и не мешать работе общественного транспорта.

Закрытие станций «Парк Победы», «Минская», «Ломоносовский проспект», «Раменки» проводится для обеспечения ввода в эксплуатацию нового участка Калининско-Солнцевской линии от станции «Раменки» до станции «Рассказовка».

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Карта места

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Теги: 
Кутузовский проспект  выделенные полосы  метро  закрытие  транспорт  приоритет 

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