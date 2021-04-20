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Город (Москва и область)     20.04.2021 18:39

На Ленинском проспекте к 2024 году построят три новые станции метро

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Теги:  метро  метрополитен  строительство  Ленинский проспект 

20 апреля. Mossovetinfo.ru — Три новые станции метро будут построены на Ленинском проспекте к 2024 году, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу департамента строительства Москвы.

На пересечении Ленинского проспекта с улицами Удальцова и Новаторов будет построена станция «Улица Новаторов» Троицкой линии метро. Также рядом появится станция «Новаторская» Большой Кольцевой линии. На базе этих двух станций будет создан транспортно-пересадочный узел.

Кроме того, станция «Улица Строителей» Троицкой линии будет построена на пересечении Ленинского проспекта с одноименной улицей.

1 апреля в Москве открыли две новые станции метро в районе Хорошево-Мневники. Станции «Народное Ополчение» и «Мневники» расположены на Большой Кольцевой линии метро. Всего в 2021 году в Москве планируют открыть 11 станций метро.

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Теги: 
метро  метрополитен  строительство  Ленинский проспект 

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