6 февраля. Mossovetinfo.ru – Около 200 новых валидаторов будет установлено на маршрутах МЦД по просьбам пассажиров, сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.



Сообщается, что с просьбой об установке дополнительных валидаторов пассажиры обратились по форме обратной связи на странице МЦД на сайте метрополитена.



Установка новых валидаторов уже началась. За последние две недели было установлено более 20 валидаторов на станциях Некрасовская, Катуар, Трудовая, Икша, Морозки, Турист, Яхрома, Хлюпино, Часцовская и другие.



Всего на станциях МЦД в настоящее время установлено более 430 валидаторов. До конца первого квартала 2020 года планируется установить еще около 100 валидаторов.