Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     06.03.2019 08:48

На Масленицу посетителей ВДНХ угостят блинами роботы

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  ВДНХ  Масленица  8 марта  роботы 

6 марта. Mossovetinfo.ru – Посетители ВДНХ с 6 по 10 марта смогут попробовать блинов, испеченных роботом Блинопеком, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Печь блины робот будет в присутствии посетителей, всего до конца Масленичной недели Блинопек испечет более 400 порций блинов. Сообщается, что у робота заменили программное обеспечение, благодаря чему повысилась скорость его работы – за один час робот способен испечь около 20 блинов.

Кроме того, в честь Международного женского дня на «Робостанции» ВДНХ приготовили необычные поздравления для женщин. Робот Бакстер вручит женщинам более 3 тысяч роз, робот Борис будет говорить им комплименты, робот-актер Теспиан прочитает женщинам стихи и исполнит серенады, а робот Деревяка предскажет будущее по руке.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
ВДНХ  Масленица  8 марта  роботы 

Возврат к списку

Лента новостей

09:14 В России Число воспитанников детских домов в России снизилось почти вдвое за 4 года

08:48 Город (Москва и область) На Масленицу посетителей ВДНХ угостят блинами роботы

08:24 Город (Москва и область) В Москве появились новые возможности для бесплатного обучения предпринимателей

08:11 Общество Небольшой снег и гололедица: прогноз погоды в Москве на 6 марта

08:06 Город (Москва и область) Какие парки Москвы подготовили праздничную программу на Масленицу

Актуальные материалы

08:06 Город (Москва и область) Какие парки Москвы подготовили праздничную программу на Масленицу

07:54 Общество Подать заявку на участие в проекте «Музыка в метро» можно до конца марта

07:39 Город (Москва и область) В Москве заработал новый онлайн-сервис для предпринимателей

14:03 Город (Москва и область) «Московская Масленица»: фуд-шоу, гастрономические демонстрации и кулинарные поединки

10:43 Общество Жорес Алферов. Биография

14:11 Город (Москва и область) Южный участок БКЛ планируется достроить к концу 2020 года

10:49 Город (Москва и область) Пять станций красной ветки метро повторно закроют в апреле на несколько дней

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru