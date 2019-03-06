6 марта. Mossovetinfo.ru – Посетители ВДНХ с 6 по 10 марта смогут попробовать блинов, испеченных роботом Блинопеком, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Печь блины робот будет в присутствии посетителей, всего до конца Масленичной недели Блинопек испечет более 400 порций блинов. Сообщается, что у робота заменили программное обеспечение, благодаря чему повысилась скорость его работы – за один час робот способен испечь около 20 блинов.



Кроме того, в честь Международного женского дня на «Робостанции» ВДНХ приготовили необычные поздравления для женщин. Робот Бакстер вручит женщинам более 3 тысяч роз, робот Борис будет говорить им комплименты, робот-актер Теспиан прочитает женщинам стихи и исполнит серенады, а робот Деревяка предскажет будущее по руке.