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Город (Москва и область)     13.09.2019 08:39

На микропредприятиях в Москве работает более миллиона человек

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Теги:  бизнес  малый бизнес 

13 сентября. Mossovetinfo.ru – Более миллиона человек в Москве работает на микропредприятиях, сообщается на портале mos.ru.

«В Москве зарегистрировано почти 680 тысяч микропредприятий. Они обеспечивают работой уже больше одного миллиона москвичей, то есть около 40 процентов всех занятых в сегменте малого и среднего предпринимательства», - приводит портал слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Сообщается, что микропредприятия в основном находятся в шаговой доступности от места жительства работающих на них сотрудников. Чаще всего это небольшие кафе, автомастерские, салоны красоты, маленькие магазины в жилых дома, мастерские по ремонту одежды и обуви. Также к микробизнесу относят небольшие интернет-магазины, сдача квартир в аренду, проведение экскурсий.


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Карта места

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Теги: 
бизнес  малый бизнес 

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