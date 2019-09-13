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Город (Москва и область)
13.09.2019, 09:54
Пешеходный переход через пути МЦД-2 построят в Царицыно
13 сентября. Mossovetinfo.ru – Пешеходный переход через железнодорожные пути Курского направления и МЦД-2 построят на юге Москвы, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса столицы. Новый...
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Город (Москва и область)
13.09.2019, 09:31
В московском метро запустили тематический поезд, посвященный Олегу Табакову
13 сентября. Mossovetinfo.ru – Тематический поезд «Великий русский артист Олег Табаков» запущен в московском метро, сообщается на официальном сайте столичной подземки. Новый тематический пое...
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Город (Москва и область)
13.09.2019, 09:08
Мосэкомониторинг выявил загрязнение воздуха на западе Москвы
13 сентября. Mossovetinfo.ru – Мосэкомониторинг выявил загрязнения воздуха в районе Очаково на западе Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. Сообщается, что по жал...