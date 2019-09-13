13 сентября. Mossovetinfo.ru – Более миллиона человек в Москве работает на микропредприятиях, сообщается на портале mos.ru.



«В Москве зарегистрировано почти 680 тысяч микропредприятий. Они обеспечивают работой уже больше одного миллиона москвичей, то есть около 40 процентов всех занятых в сегменте малого и среднего предпринимательства», - приводит портал слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.



Сообщается, что микропредприятия в основном находятся в шаговой доступности от места жительства работающих на них сотрудников. Чаще всего это небольшие кафе, автомастерские, салоны красоты, маленькие магазины в жилых дома, мастерские по ремонту одежды и обуви. Также к микробизнесу относят небольшие интернет-магазины, сдача квартир в аренду, проведение экскурсий.