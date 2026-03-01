 
Актуальные темы: переговоры
Город (Москва и область)     03.03.2026 21:37

На миллиарды рублей изъяты активы у экс-министра культуры Москвы Кибовского - Ъ

3 марта — Mossovetinfo.ru — Вступило в силу решение об обращении в доход государства оцениваемого в 5 млрд руб. имущества бывших руководителя департамента культуры Москвы Александра Кибовского, председателя Государственного таможенного комитета (ГТК) России Анатолия Круглова и связанных с ними лиц, сообщает КоммерсантЪ.

По данным Генпрокуратуры, при отсутствии необходимого законного дохода Александр Кибовский совместно со своим компаньоном — предпринимателем Андреем Нероденковым построили загородные дома в элитном коттеджном поселке в Московской области, приобрели квартиры, апартаменты и иные коммерческие объекты недвижимости, премиальные автомобили, мотоциклы и ценные бумаги.

Сообщается, что общая стоимость имущества, оформленного на членов их семей и доверенных лиц, составила почти 1,5 млрд руб. Также при содействии господина Кибовского с целью извлечения имущественной выгоды в размере 1,2 млрд руб. от продажи компании, владеющей объектом культурного наследия в центре столицы, была существенно увеличена стоимость ее активов.

Исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме. Решение, оставленное 2 марта 2026 года Мосгорсудом без изменения, обращено к немедленному исполнению.

Господа Кибовский и Нероденков являются также фигурантами уголовного дела о совершении преступлений коррупционной направленности.

Бывший руководитель столичного Департамента культуры Александр Кибовский был задержанный 17 июля 2024 года Замоскворецким районным судом Москвы по делу о покушении на мошенничество и взяточничестве в особо крупном размере.

