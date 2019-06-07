7 июня. Mossovetinfo.ru – Ежедневно на московских водоемах дежурят 95 спасателей, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.



Сообщается, что в связи с жарой московские спасатели перешли на усиленный режим работы, количество спасателей увеличено. С 08:00 до 22:30 спасатели дежурят на воде постоянно, дежурные спасатели сменяются на катерах прямо на водоемах. В готовности всегда находится 81 спасательной плавсредство.



По прогнозам синоптиков, в предстоящие выходные жара в Москве сохранится, температура воздуха может подниматься до +33 градусов.