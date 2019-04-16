16 апреля. Mossovetinfo.ru – Сотрудники ГУП «Мосводосток» заменили на московских водоемах знаки безопасности, сообщил журналистам глава департамента ЖКХ и благоустройства Москвы Гасан Гасангаджиев.
Стоявшие зимой знаки «Выход на лед запрещен» заменены на летние знаки «Купаться запрещено». Всего было установлено 915 знаков на 244 водоемах.
Предупреждающие знаки безопасности представляют из себя сменные трафареты. Они устанавливаются по специальной схеме, так, чтобы прочесть их можно было с любой точки берега.
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