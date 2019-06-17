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Город (Москва и область)     17.06.2019 15:43

На Московском урбанистическом форуме назовут лучшие городские проекты

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Теги:  Московский урбанистический форум  премии  проекты 

17 июня. Mossovetinfo.ru – В Москве стартовало голосование за лучшие городские проекты, победителей объявят на Московском урбанистическом форуме 2019, который пройдет в парке «Зарядье» с 4 по 7 июля, сообщил на своей странице в «ВКонтакте» мэр Москвы Сергей Собянин.

Жюри выбрало 30 проектов в 10 номинациях, теперь москвичи должны с помощью голосования определить победителя в каждой номинации. Голосвание проходит на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Номинации, в которых оперделяются победители: «Благотворительные и социальные проекты», «Городские технологии», «Культурные инициативы», «Город для детей», «Спортивные и оздоровительные проекты», «Образовательные и просветительские инициативы», «Городская гастрономия», «Городской дизайн», «Городские выставки», «Городские СМИ и блоги».

Голосование продлится до 1 июля. Официальная церемония награждения победителей состоится 5 июля.


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Теги: 
Московский урбанистический форум  премии  проекты 

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