17 июня. Mossovetinfo.ru – В Москве стартовало голосование за лучшие городские проекты, победителей объявят на Московском урбанистическом форуме 2019, который пройдет в парке «Зарядье» с 4 по 7 июля, сообщил на своей странице в «ВКонтакте» мэр Москвы Сергей Собянин.



Жюри выбрало 30 проектов в 10 номинациях, теперь москвичи должны с помощью голосования определить победителя в каждой номинации. Голосвание проходит на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Номинации, в которых оперделяются победители: «Благотворительные и социальные проекты», «Городские технологии», «Культурные инициативы», «Город для детей», «Спортивные и оздоровительные проекты», «Образовательные и просветительские инициативы», «Городская гастрономия», «Городской дизайн», «Городские выставки», «Городские СМИ и блоги».



Голосование продлится до 1 июля. Официальная церемония награждения победителей состоится 5 июля.