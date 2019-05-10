10 мая. Mossovetinfo.ru – На улице Остоженке и в прилегающих переулках — Мансуровского и Кропоткинского - начинается благоустройство. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Все воздушные кабельные линии уберут под землю. Тротуары расширят и замостят гранитной плиткой. Кроме того, будет установлено новое освещение.
Полностью перекрываться движение во время проведения работ по благоустройству не планируется. движение ограничат на отдельных полосах. Благоустройство планируется завершить в сентябре 2019 года.
10:59 Город (Москва и область) На Остоженке начинается благоустройство
10:09 Город (Москва и область) Все ограничения движения в Москве сняты
20:42 Происшествия Погиб Сергей Доренко
16:39 Общество Более 500 тысяч человек принимают участие в шествии «Бессмертного полка»
10:13 Общество Какой будет погода 9 мая в Москве
10:02 Город (Москва и область) Многие маршруты наземного транспорта изменятся 9 мая в Москве
09:58 Город (Москва и область) Как работает метро 9 мая в Москве
16:26 Происшествия Суд приговор Александра Кокорина к 1 году и 6 месяцам тюрьмы, Павла Мамаева - к 1 году и 5 месяцам
17:15 Власть Процедура получения инвалидности в России будет упрощена