10 мая. Mossovetinfo.ru – На улице Остоженке и в прилегающих переулках — Мансуровского и Кропоткинского - начинается благоустройство. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Все воздушные кабельные линии уберут под землю. Тротуары расширят и замостят гранитной плиткой. Кроме того, будет установлено новое освещение.



Полностью перекрываться движение во время проведения работ по благоустройству не планируется. движение ограничат на отдельных полосах. Благоустройство планируется завершить в сентябре 2019 года.