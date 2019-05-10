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Город (Москва и область)     10.05.2019 10:59

На Остоженке начинается благоустройство

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Теги:  благоустройство 

10 мая. Mossovetinfo.ru – На улице Остоженке и в прилегающих переулках — Мансуровского и Кропоткинского - начинается благоустройство. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Все воздушные кабельные линии уберут под землю. Тротуары расширят и замостят гранитной плиткой. Кроме того, будет установлено новое освещение.

Полностью перекрываться движение во время проведения работ по благоустройству не планируется. движение ограничат на отдельных полосах. Благоустройство планируется завершить в сентябре 2019 года.


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Карта места

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Теги: 
благоустройство 

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