5 ноября. Mossovetinfo.ru – Пошаговая инструкция по переезду в рамках программы реновации жилья появилась на портале мэра и правительства Москвы.
Воспользоваться новый сервисом можно без авторизации на портале. Инструкция подробно расскажет о всех шагах при переезде, от получения до регистрации на новом месте жительства.
По умолчанию инструкция предлагает вариант переезда если участник программы является собственником квартиры, из которой переезжает, квартира не приобретена в браке, не обременена ипотекой или залогом, собственниками квартиры не являются несовершеннолетние дети и недееспособные граждане, пользователь хочет получить равнозначное жилье.
Однако, в случае наличия других условий переселения (например, желание докупить дополнительные площади по программе реновации), можно получить индивидуальную инструкцию, ответив на пять вопросов. В настоящее время в сервисе доступны 24 персональных сценария.
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