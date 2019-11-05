Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     05.11.2019 08:33

На портале мэра Москвы появилась пошаговая инструкция переезда по программе реновации

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  программа реновации жилья  строительство  реновация  снос пятиэтажек  программа реновации  инструкция  переезд  жилье 

5 ноября. Mossovetinfo.ru – Пошаговая инструкция по переезду в рамках программы реновации жилья появилась на портале мэра и правительства Москвы.

Воспользоваться новый сервисом можно без авторизации на портале. Инструкция подробно расскажет о всех шагах при переезде, от получения до регистрации на новом месте жительства.

По умолчанию инструкция предлагает вариант переезда если участник программы является собственником квартиры, из которой переезжает, квартира не приобретена в браке, не обременена ипотекой или залогом, собственниками квартиры не являются несовершеннолетние дети и недееспособные граждане, пользователь хочет получить равнозначное жилье.

Однако, в случае наличия других условий переселения (например, желание докупить дополнительные площади по программе реновации), можно получить индивидуальную инструкцию, ответив на пять вопросов. В настоящее время в сервисе доступны 24 персональных сценария.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
программа реновации жилья  строительство  реновация  снос пятиэтажек  программа реновации  инструкция  переезд  жилье 

Возврат к списку

Лента новостей

09:03 В России Повышение НДС приведет к рекордному росту доходов бюджета - Минфин

08:45 Город (Москва и область) Меры поддержки малого и среднего бизнеса выберут участники проекта «Активный гражданин»

08:33 Город (Москва и область) На портале мэра Москвы появилась пошаговая инструкция переезда по программе реновации

08:11 Общество Аномальное тепло и дожди ожидаются в Москве 5 ноября

21:36 Другое «Спартак» впервые проиграл при новом главном тренере

Актуальные материалы

13:38 Общество Теплая дождливая погода будет в Москве в с 5 по 8 ноября

10:12 Город (Москва и область) Как работает почта в Москве в ноябрьские праздники

10:07 Город (Москва и область) Как работают городские учреждения в Москве в ноябрьские праздники

09:48 Власть Собянин назначил глав управ девяти районов СВАО

21:57 Общество Общественная палата Москвы 5 ноября проведет публичные слушания по проекту бюджета

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru