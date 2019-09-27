Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     27.09.2019 08:34

На портале mos.ru обновили личный кабинет для юридических лиц

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  портал  предприниматели  обновление 

27 сентября. Mossovetinfo.ru – Личный кабинет для юридических лиц обновили на портале mos.ru, он стал единым для всех сотрудников организации, имеющих электронную подпись.

Ранее личный кабинет был индивидуален для каждого работника.

«Городские сервисы для бизнеса становятся еще удобнее. Сейчас предпринимателям доступно больше 140 услуг. Около 65 процентов из них уже предоставляются в электронном виде. К новому деловому сезону мы обновили и серьезно усовершенствовали личный кабинет для юрлиц на портале mos.ru», - сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Обновлен также и интерфейс личного кабинета, теперь он оформлен в соответствии с современными требованиями к элементам управления.

По словам Сергуниной, на портале mos.ru в настоящее время зарегистрировано более 41,5 тысячи коммерческих и некоммерческих организаций.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
портал  предприниматели  обновление 

Возврат к списку

Лента новостей

08:34 Город (Москва и область) На портале mos.ru обновили личный кабинет для юридических лиц

08:13 Общество Погода в Москве 27 сентября

17:01 Город (Москва и область) Музейный городок будет создан на территории ГМИИ имени Пушкина

15:23 Город (Москва и область) В отсутствии тепла в жилых домах Москвы виноваты управляющие компании - власти

14:56 В России Депутат Шаргунов предлагает декриминализацию статьи о нарушениях при проведении митингов

Актуальные материалы

21:51 Общество Какой будет погода в Москве с 23 по 29 сентября

14:44 Город (Москва и область) Программа фестиваля «Круг света» - 2019

21:54 Власть В Мосгордуме предложили изменить избирательное законодательство и закон о митингах

19:47 Происшествия Генпрокуратура просит назначить Устинову наказание, не связанное с лишением свободы

18:50 Власть Список председателей комиссий Мосгордумы VII созыва

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru