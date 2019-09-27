27 сентября. Mossovetinfo.ru – Личный кабинет для юридических лиц обновили на портале mos.ru, он стал единым для всех сотрудников организации, имеющих электронную подпись.
Ранее личный кабинет был индивидуален для каждого работника.
«Городские сервисы для бизнеса становятся еще удобнее. Сейчас предпринимателям доступно больше 140 услуг. Около 65 процентов из них уже предоставляются в электронном виде. К новому деловому сезону мы обновили и серьезно усовершенствовали личный кабинет для юрлиц на портале mos.ru», - сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Обновлен также и интерфейс личного кабинета, теперь он оформлен в соответствии с современными требованиями к элементам управления.
По словам Сергуниной, на портале mos.ru в настоящее время зарегистрировано более 41,5 тысячи коммерческих и некоммерческих организаций.
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