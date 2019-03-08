8 марта. Mossovetinfo.ru – Маршрут, посвященный знаменитым женщинам, появился на портале «Узнай Москву». Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Маршрут включает в себя 10 достопримечательных мест, которые связаны с судьбами знаменитых женщин. Прогулка начинается на Тверской улице, а заканчивается на Моховой.
«Маршрут займет не больше 45 минут, но вы удивитесь, сколько любопытных фактов можно узнать за это время, прогуливаясь по центру с интерактивным гидом “Узнай Москву”», - отметила Наталья Сергунина отметила, заместитель мэра Москвы.
Протяженность маршрута составит 3,7 километра.
10:32 Город (Москва и область) На портале «Узнай Москву» появился маршрут, посвященный знаменитым женщинам
10:20 Город (Москва и область) «Московская Масленица»: программа фестиваля на 8 марта
08:30 Общество Какая погода будет в Москве 8 марта
16:25 Город (Москва и область) Все городские службы до 10 марта будут работать в усиленном режиме
15:57 Город (Москва и область) Пробки в Москве достигли 10 баллов
08:06 Город (Москва и область) Какие парки Москвы подготовили праздничную программу на Масленицу
07:54 Общество Подать заявку на участие в проекте «Музыка в метро» можно до конца марта
07:39 Город (Москва и область) В Москве заработал новый онлайн-сервис для предпринимателей
14:03 Город (Москва и область) «Московская Масленица»: фуд-шоу, гастрономические демонстрации и кулинарные поединки
10:43 Общество Жорес Алферов. Биография
14:11 Город (Москва и область) Южный участок БКЛ планируется достроить к концу 2020 года
10:49 Город (Москва и область) Пять станций красной ветки метро повторно закроют в апреле на несколько дней