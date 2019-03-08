8 марта. Mossovetinfo.ru – Маршрут, посвященный знаменитым женщинам, появился на портале «Узнай Москву». Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.



Маршрут включает в себя 10 достопримечательных мест, которые связаны с судьбами знаменитых женщин. Прогулка начинается на Тверской улице, а заканчивается на Моховой.



«Маршрут займет не больше 45 минут, но вы удивитесь, сколько любопытных фактов можно узнать за это время, прогуливаясь по центру с интерактивным гидом “Узнай Москву”», - отметила Наталья Сергунина отметила, заместитель мэра Москвы.



Протяженность маршрута составит 3,7 километра.