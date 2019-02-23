23 февраля. Mossovetinfo.ru – Маршрут в честь Дня защитника Отечества появился на портале «Узнай Москву». Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Маршрут, на который уйдет около трех часов, получил название «Памяти героев» и включает 14 остановок.



«Узнай Москву» — виртуальное путешествие по самым интересным местам Москвы. Мобильное приложение поможет составить собственный маршрут по интересным местам Москвы.