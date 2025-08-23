 
Актуальные темы: переговоры
Город (Москва и область)     25.08.2025 09:51

На предстоящей неделе дневные температуры, а Москве будут колебаться в пределах 14–17 градусов

25 августа — Mossovetinfo.ru — На предстоящей неделе, до выходных накануне 1 сентября, в связи с воздействием североатлантического циклона в столичном регионе будет более прохладная, дождливая погода, с дневными температурами 14–17 градусов и ночными до 10–12 градусов. На следующих выходных на следующих выходных дневная температура может подняться до плюс 23 -25-градусной отметки.

В понедельник, 25 августа, по данным Гидрометцентра России в Москве и Подмосковье ожидается днем облачная с прояснениями погода, дождь и до 17 градусов тепла. Ветер юго-западный, 7-12 м/c. В Москве ночью: плюс 8-11 градусов.

