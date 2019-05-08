8 мая. Mossovetinfo.ru – На проспекте Вернадского завершилось строительство дом по программе реновации жилья, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.
Многоэтажный монолитный дом был построен по индивидуальному проекту. В нем 128 квартир: 64 двухкомнатных и по 32 однокомнатных и трехкомнатных. Все квартиры имеют отделку комфорт-класса согласно нормам программы реновации. В каждой секции здания есть вестибюль, лифтовой холл, зона для детских колясок, помещения для хранения уборочного инвентаря, комната дежурного и технические помещения.
Территория возле дома благоустроена, оборудованы детская и спортивная площадки, площадка для отдыха взрослых, высажены деревья и кустарники.
По словам главы департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева, уже получено разрешение на ввод дома на эксплуатацию, в ближайшее время он будет передан под заселение.
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