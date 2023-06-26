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Город (Москва и область)     26.06.2023 11:40

На Савеловском и Белорусском направлениях D1 изменится расписание по будням с 19:00 до 6:00 с 30 июня по 27 июля

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Теги:  МЦД-1  Савеловское  Белорусское  расписание  Аэроэкспресс  график  изменения 

26 июня — Mossovetinfo.ru — Расписание электричек и аэроэкспрессов на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 изменится по будням с 30 июня по 27 июля, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«По будням с 19:00 до 6:00 с 30 июня по 27 июля на Савеловском и Белорусском направлениях D1 изменится расписание поездов для строительства ТПУ «Лианозово», - говорится в сообщении.

На Савеловском направлении:
— Интервалы движения поездов будут увеличены: с 19:00 до 22:00 — до 20 минут, после 22:00 — до 1 часа
— После 22 часов часть поездов отменена, у части изменятся остановки на участке от Дегунино до Лобни

На Белорусском направлении:
— Интервалы движения поездов будут частично увеличены до 20 минут
— Часть поездов проследует с отменой остановок на станциях Беговая и Тестовская

Также скорректировано расписание некоторых поездов «Аэроэкспресс» в аэропорт Шереметьево ранним утром и поздним вечером.


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Теги: 
МЦД-1  Савеловское  Белорусское  расписание  Аэроэкспресс  график  изменения 

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