На Савеловском и Белорусском направлениях D1 изменится расписание по будням с 19:00 до 6:00 с 30 июня по 27 июля

26 июня — Mossovetinfo.ru — Расписание электричек и аэроэкспрессов на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 изменится по будням с 30 июня по 27 июля, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.



«По будням с 19:00 до 6:00 с 30 июня по 27 июля на Савеловском и Белорусском направлениях D1 изменится расписание поездов для строительства ТПУ «Лианозово», - говорится в сообщении.



На Савеловском направлении:

— Интервалы движения поездов будут увеличены: с 19:00 до 22:00 — до 20 минут, после 22:00 — до 1 часа

— После 22 часов часть поездов отменена, у части изменятся остановки на участке от Дегунино до Лобни



На Белорусском направлении:

— Интервалы движения поездов будут частично увеличены до 20 минут

— Часть поездов проследует с отменой остановок на станциях Беговая и Тестовская



Также скорректировано расписание некоторых поездов «Аэроэкспресс» в аэропорт Шереметьево ранним утром и поздним вечером.