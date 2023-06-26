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Город (Москва и область)
26.06.2023, 11:40
На Савеловском и Белорусском направлениях D1 изменится расписание по будням с 19:00 до 6:00 с 30 июня по 27 июля
26 июня — Mossovetinfo.ru — Расписание электричек и аэроэкспрессов на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 и...
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Город (Москва и область)
26.06.2023, 09:42
Собянин: снимаем все ограничения, связанные с введением режима контртеррористической операции
26 июня — Mossovetinfo.ru — Все ограничения, связанные с режимом контртеррористической операции (КТО), отменены в Мос...
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Город (Москва и область)
26.06.2023, 09:31
Отменен правовой режим КТО в Москве и Московской области
26 июня — Mossovetinfo.ru — В Москве и Московской области режим контртеррористической операции отменен руководител...