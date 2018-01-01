1 декабря. Mossovetinfo.ru - На социальную поддержку в Москве в 2018 году планируется выделить 430 миллиардов рублей. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.



Часть этих средств пойдет на повышение зарплат работникам социальной сферы. Отмечается, что увеличение социальных расходов в бюджете Москвы в два раза опережает рост прочих статей.



Ранее сообщалось, что минимальный размер пенсии в Москве увеличится на три тысячи рублей, размер ветеранского пособия вырастет вдвое, а ежемесячное пособие на ребенка для малообеспеченных семей с детьми до трех лет — в пять раз.