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Город (Москва и область)     11.02.2021 12:57

На станции метро «Комсомольская» появится выход к платформе МЦД

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Теги:  строительство  метро  Комсомольская  МЦД 

11 февраля. Mossovetinfo.ru – На станции метро «Комсомольская» будет построен новый выход к платформе МЦД-2 Москва - Каланчевская, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на главу Москомархитектуры Юлиану Княжевскую.

Также в рамках проекта будет благоустроена пешеходная зона вдоль улицы Каланчевская, будет построен внеуличный пешеходный переход, который позволит безопасно пересекать железнодорожные пути, а также улицы Каланчевскую и Маши Порываевой. Переход соединит вестибюль нового выхода из метро с выходом на платформы.

Кроме того, еще один пешеходный мост появится в створе Хомутовского тупика, Каланчевский тупик будет продлен и соединен с Новой Басманной улицей, новые участки проезжих частей появятся под Каланчевским путепроводом.

В результате путь к платформе Москва-Каланчевская станет более удобным и безопасным.

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Карта места

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Теги: 
строительство  метро  Комсомольская  МЦД 

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