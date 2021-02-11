На станции метро «Комсомольская» появится выход к платформе МЦД

11 февраля. Mossovetinfo.ru – На станции метро «Комсомольская» будет построен новый выход к платформе МЦД-2 Москва - Каланчевская, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на главу Москомархитектуры Юлиану Княжевскую.



Также в рамках проекта будет благоустроена пешеходная зона вдоль улицы Каланчевская, будет построен внеуличный пешеходный переход, который позволит безопасно пересекать железнодорожные пути, а также улицы Каланчевскую и Маши Порываевой. Переход соединит вестибюль нового выхода из метро с выходом на платформы.



Кроме того, еще один пешеходный мост появится в створе Хомутовского тупика, Каланчевский тупик будет продлен и соединен с Новой Басманной улицей, новые участки проезжих частей появятся под Каланчевским путепроводом.



В результате путь к платформе Москва-Каланчевская станет более удобным и безопасным.