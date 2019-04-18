18 апреля. Mossovetinfo.ru – В рамках подготовки к летнему периоду на станциях московского метро начали снимать вторые двери, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
В зимний период вторые двери помогают сохранять на станциях тепло. Перед летним сезоном их снимают, чтобы станции лучше проветривались.
В настоящее время вторые двери уже сняли на всех станциях Кольцевой линии и БКЛ, а также на «Проспекте мира», «Полежаевской», «Алтуфьево» и других. Чтобы не мешать пассажирам, двери снимают ночью с 01:00 до 05:00, когда метро закрыто. Полностью завершить работы по снятию вторых дверей планируется до конца апреля.
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