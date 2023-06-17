19 июня — Mossovetinfo.ru — До запуска МЦД-4 осталось завершить работы на одной из 16 станций Калужского направления - ...

17 июня — Mossovetinfo.ru — С 18 до 21 июня в период с 01:00 до 05:00 для проезда будут закрыты девять участков на МКАД. Это св...