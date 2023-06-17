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Город (Москва и область)     19.06.2023 18:44

На Таганско-Краснопресненской линии интервалы увеличены из-за человека на путях

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Теги:  метро  сбой  график  Таганско-Краснопресненская линия  фиолетовая 

19 июня — Mossovetinfo.ru — Поезда Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена следуют с увеличенными интервалами из-за инцидента с пассажиром - сообщает Дептранс в Telegram-канале.

"На северо-западном участке Таганско-Краснопресненской линии (7) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", - говорится в сообщении.

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Карта места

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Теги: 
метро  сбой  график  Таганско-Краснопресненская линия  фиолетовая 

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