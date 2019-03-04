4 марта. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы объявили конкурс на строительство дорог для городских служб на территории промзоны «ЗИЛ», сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.



Новая дорожная сеть будет обслуживать пожарное депо, ОВД и отстойно-разворотную площадку для пассажирского транспорта, которые построят на территории бывшего завода имени Лихачева.



Начальная (мксимальная) стоимость контракта составляет 1,65 миллиарда рублей. Общая протяженность улично-дорожной сети составит 1,5 километра, помимо дорог победитель торгов должен будет построить остановки общественного транспорта с заездными карманами, наземные пешеходные переходы, отстойно-разворотную площадку для общественного транспорта размерами 15 на 15 метров и пять новых светофорных объектов.