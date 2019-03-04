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Город (Москва и область)     04.03.2019 14:28

На территории промзоны «ЗИЛ» проложат дороги для городских служб

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Теги:  дороги  строительство  промзоны  ЗИЛ 

4 марта. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы объявили конкурс на строительство дорог для городских служб на территории промзоны «ЗИЛ», сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

Новая дорожная сеть будет обслуживать пожарное депо, ОВД и отстойно-разворотную площадку для пассажирского транспорта, которые построят на территории бывшего завода имени Лихачева.

Начальная (мксимальная) стоимость контракта составляет 1,65 миллиарда рублей. Общая протяженность улично-дорожной сети составит 1,5 километра, помимо дорог победитель торгов должен будет построить остановки общественного транспорта с заездными карманами, наземные пешеходные переходы, отстойно-разворотную площадку для общественного транспорта размерами 15 на 15 метров и пять новых светофорных объектов.


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Карта места

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Теги: 
дороги  строительство  промзоны  ЗИЛ 

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