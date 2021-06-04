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Город (Москва и область)     04.06.2021 14:16

На территории СВАО подобрана 71 стартовая площадка по программе реновации

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Теги:  программа реновации жилья  СВАО  реновация жилья  стартовые площадки  программа реновации  жилье  реновация 

4 июня. Mossovetinfo.ru — В рамках программы реновации жилья на территории Северо-Восточного административного округа подобрана 71 стартовая площадка, сообщили ИА МОССОВЕТ в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы.

Новое жилье по программе реновации в СВАО получают жители районов Северное Медведково, Бабушкинский, Южное Медведково, Северный, Лосиноостровский, Марьина Роща, Ярославский и Ростокино.

Подобранные стартовые площадки позволяют переселить по программе реновации более 30 тысяч человек.

В настоящее время по программе реновации в СВАО передано под заселение 18 новостроек. Более 5 тысяч человек из 23 домов уже получили новое жилье или находятся в стадии переезда.

Всего в СВАО в программу реновации включено 499 домов, в которых проживает 86,5 тысячи человек.

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Карта места

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Теги: 
программа реновации жилья  СВАО  реновация жилья  стартовые площадки  программа реновации  жилье  реновация 

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