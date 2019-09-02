2 сентября. Mossovetinfo.ru – В районе 21-го километра МКАД восстановлен скоростной режим в 100 км/ч, знаки об ограничении скорости до 80 км/ч убраны, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения.



Ранее сообщалось, что на одном из участков МКАД установили знак об ограничении скорости в 80 километров в час, и стали штрафовать водителей за превышение скорости, в то время, как на МКАД действует ограничение скорости в 100 километров в час. По данному факту в ЦОДД было назначено внутреннее разбирательство.