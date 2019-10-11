11 октября. Mossovetinfo.ru – Достроен участок Северо-Восточной хорды от Открытого шоссе до МКАД, допустимая скорость на участке увеличена до 80 километров в час, сообщается в микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.



Также сообщается, что уже запущенная часть СВХ разгрузила ТТК и МКАД на участках между Рязанским проспектом и Щелковским шоссе на 7-8%.



Кроме того, отмечается, что за два года на СВХ не произошло ни одной аварии, которая бы привела к человеческим жертвам.