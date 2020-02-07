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Город (Москва и область)     07.02.2020 11:40

На улицах Москвы установили 57 новых камер видеофиксации

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Теги:  ЦОДД  камеры видеофиксации  организация движения 

7 февраля. Mossovetinfo.ru – На улицах Москвы установили 57 новых камер видеофиксации, сообщается в telrgram-канала Центра организации дорожного движения.

Сообщается, что особое внимание было уделено проблемным местам на Варшавском и Боровском шоссе – там установлено 20 и 6 камер видеофиксации соответственно.

Также дополнительные камеры видеофиксации установлены на Волгоградском, Комсомольском, ленинском и Нахимовском проспектах, на Пятницком шоссе, на улицах Лобачевского и Марии Ульяновой, на Осеннем бульваре, на Пироговской, Осенней и Воротынской улицах, и в других местах.


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Карта места

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Теги: 
ЦОДД  камеры видеофиксации  организация движения 

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