24 мая. Mossovetinfo.ru – Более 19 тысяч кустарников высадили на улицах Москвы, благоустроенных в 2018 году, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Кустарники высадили на площади перед станцией метро «Улица 1905 года», в благоустроенных переулках Китай-города, а также перед главным входом на ВДНХ и на территории восстановлено исторического прохода в Парк Горького со стороны Ленинского проспекта.
Высадка растений началась в апреле и происходила преимущественно в ночное время, чтобы не мешать дорожному движению и не создавать неудобств людям. Специалисты-дендрологи подобрали различные виды кустарников, которые устойчивы к московскому климату и условиям мегаполиса.
За высаженными растениями планируется тщательно ухаживать – их будут поливать два-три раза в неделю, обрезать, обрабатывать от вредителей и подкармливать почву удобрениями.
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