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Город (Москва и область)     09.09.2019 17:01

На улице Лобачевского проходит переселения по программе реновации

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Теги:  реновация  программа реновации  программа реновации жилья  снос пятиэтажек  переселение  строительство 

9 сентября. Mossovetinfo.ru - Уже половина жильцов дома на улице Лобачевского согласилась переехать в новые квартиры по программе реновации. Об этом сообщает mos.ru.

За неделю 81 семья из дома № 36 на улице Лобачевского посмотрела квартиры в новом доме по адресу: Ленинский проспект, дом 134. Из них 40 семей уже дали согласие на переезд.


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Карта места

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Теги: 
реновация  программа реновации  программа реновации жилья  снос пятиэтажек  переселение  строительство 

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