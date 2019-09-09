9 сентября. Mossovetinfo.ru - Уже половина жильцов дома на улице Лобачевского согласилась переехать в новые квартиры по программе реновации. Об этом сообщает mos.ru.



За неделю 81 семья из дома № 36 на улице Лобачевского посмотрела квартиры в новом доме по адресу: Ленинский проспект, дом 134. Из них 40 семей уже дали согласие на переезд.