22 февраля. Mossovetinfo.ru – Последствия снегопада в Москве ликвидирует 58 тысяч человек и 10,8 тысячи единиц снегоуборочной техники, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.



К 4 часам утрам было проведено сплошное прометание улиц с последующей сплошной противогололедной обработкой. Повторное прометание московских дорог состоится в 11:00.



Проводится уборка снега в пешеходных зонах, дворах, на тротуарах и в общественных пространствах. Особо контролируются подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена, школам и социальным объектам. В усиленном режиме очищаются от снега крыши домов.