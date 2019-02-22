22 февраля. Mossovetinfo.ru – Последствия снегопада в Москве ликвидирует 58 тысяч человек и 10,8 тысячи единиц снегоуборочной техники, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
К 4 часам утрам было проведено сплошное прометание улиц с последующей сплошной противогололедной обработкой. Повторное прометание московских дорог состоится в 11:00.
Проводится уборка снега в пешеходных зонах, дворах, на тротуарах и в общественных пространствах. Особо контролируются подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена, школам и социальным объектам. В усиленном режиме очищаются от снега крыши домов.
14:15 В России В СК создадут телефонную линию для сообщений о давлении на бизнес
13:53 Город (Москва и область) В Москве пройдет аукцион на право торговать на улицах с 28 тележек
13:46 Город (Москва и область) Движение по ряду улиц в центре Москвы перекроют 23 февраля.
13:35 Другое Александ Дюков стал новым президентом РФС
11:11 Город (Москва и область) Канатную дорогу в Москве закрыли из-за ветра
07:51 Город (Москва и область) Акция «Ночь на катке» пройдет в Москве 28 февраля
07:48 Город (Москва и область) Более 50 бесплатных экскурсий пройдет в Москве в рамках фестиваля «Московская масленица»
13:33 Город (Москва и область) Мосгордума приняла закон о создании инновационного кластера
12:40 Город (Москва и область) Количество преступлений в Москве стабильно снижается - Шапошников
12:19 Власть Путин: времени на раскачку по вопросам стратегического развития страны уже нет
19:51 Происшествия На Центральном телеграфе в стычке с охранником погиб чемпион России по рукопашному бою
12:32 Город (Москва и область) Еще один участок красной ветки метро закроют на сутки 3 марта