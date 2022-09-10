На ВДНХ открылось самое большое в Европе колесо обозрения

10 сентября. Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в открытии самого большого в Европе колеса обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ, сообщает пресс-служба Кремля.



Глава государства и мэр Москвы Сергей Собянин связывались с ВДНХ из концертного зала «Зарядье». Президент отметил, что 140-метровое колесо обозрения является уникальным сооружением, которому нет аналогов в Европе.



